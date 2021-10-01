Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Среди них нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Who gets your vote? ?



? Karl Toko Ekambi

? Quincy Promes

? Giorgos Masouras

? Galeno@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 30, 2021

Нидерландский футболист сделал дубль в матче с «Наполи» (3:2). Другие претенденты — форвард «Лиона» Карл Токо-Экамби, сделавший дубль в матче с «Бреннбю» (3:0), полузащитник «Олимпиакоса» Гиоргос Масурас, в активе которого дубль в игре с «Фенербахче» (3:0), а также полузащитник «Браги» Галено, забивший два мяча в ворота «Мидтьюлланна» (3:1).

Проголосовать за номинантов можно на сайте УЕФА.