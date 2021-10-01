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Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

02:04
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Самюэль Жиго и автор дубля Квинси Промес. Фото Reuters
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Самюэль Жиго и автор дубля Квинси Промес. Фото Reuters
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Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Среди них нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Нидерландский футболист сделал дубль в матче с «Наполи» (3:2). Другие претенденты — форвард «Лиона» Карл Токо-Экамби, сделавший дубль в матче с «Бреннбю» (3:0), полузащитник «Олимпиакоса» Гиоргос Масурас, в активе которого дубль в игре с «Фенербахче» (3:0), а также полузащитник «Браги» Галено, забивший два мяча в ворота «Мидтьюлланна» (3:1).

Проголосовать за номинантов можно на сайте УЕФА.

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Евгений Петров все материалы автора

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