Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
02:04
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Среди них нападающий «Спартака» Квинси Промес.
Who gets your vote? ?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 30, 2021
? Karl Toko Ekambi
? Quincy Promes
? Giorgos Masouras
? Galeno@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
Нидерландский футболист сделал дубль в матче с «Наполи» (3:2). Другие претенденты — форвард «Лиона» Карл Токо-Экамби, сделавший дубль в матче с «Бреннбю» (3:0), полузащитник «Олимпиакоса» Гиоргос Масурас, в активе которого дубль в игре с «Фенербахче» (3:0), а также полузащитник «Браги» Галено, забивший два мяча в ворота «Мидтьюлланна» (3:1).
Проголосовать за номинантов можно на сайте УЕФА.
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