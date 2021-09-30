Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Лучано Спаллетти: «В конце первого тайма пульс игры со «Спартаком» поменялся»

22:47
Теги:

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения в домашнем матче Лиги Европы от «Спартака» (2:3) подчеркнул, что после удаления его команде не удалость удержать нужный уровень игры.

— Как вы оцените игру? Отличный первый тайм, а что случилось потом?

— Мы начали очень хорошо, имели возможность забить второй мяч. Но потом случилось удаление, создавшее сложность. В меньшинстве было тяжело. В конце первого тайма пульс игры поменялся. Потом мы путались на поле, ошибались. Не удалось удержать игру на том уровне, на котором хотелось.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Наполи — Спартак — 2:3. Лига Европы, турнирная таблица группы C после матча 30 сентября 2021 года
«Волкановски достаточно надеть майку, чтобы заработать больше всего твоего карда! Клоун!» Дана Уайт фактами уничтожил Де Ла Хойю
Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
Каррера назвал великой победу «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»