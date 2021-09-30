Лучано Спаллетти: «В конце первого тайма пульс игры со «Спартаком» поменялся»
22:47
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения в домашнем матче Лиги Европы от «Спартака» (2:3) подчеркнул, что после удаления его команде не удалость удержать нужный уровень игры.
— Как вы оцените игру? Отличный первый тайм, а что случилось потом?
— Мы начали очень хорошо, имели возможность забить второй мяч. Но потом случилось удаление, создавшее сложность. В меньшинстве было тяжело. В конце первого тайма пульс игры поменялся. Потом мы путались на поле, ошибались. Не удалось удержать игру на том уровне, на котором хотелось.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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