Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, что нужно поменять команде к следующему матчу с «Лестером» и отметил важность предстоящей игры с «Зенитом».

24 октября красно-белые сыграют с сине-бело-голубыми в 12-м туре Тинькофф РПЛ.

— «Лестер» перевернул игру за очень короткий отрезок. В тот момент можно было увидеть разницу в уровне между двумя командами?

— Мы говорим о команде, которая играет в одной из сильнейших лиг. Это качественный и очень сильный соперник. В первом тайме мы играли на уровне и действовали грамотно. После перерыва мы потеряли концентрацию, пропустили два быстрых гола, дорого заплатив за свои ошибки. Качеством игры я доволен, нужно проработать отдельные детали.

— Следующий матч в Лиге Европы снова против «Лестера». Что нужно будет изменить «Спартаку», чтобы добиться положительного результата?

— В данный момент я не думаю о «Лестере»: совсем скоро нам играть с «Зенитом». Нужно анализировать ошибки, что-то менять. Сейчас могу сказать, что нельзя терять мяч в центре поля и давать сопернику проводить контратаки. Эту страницу мы закрыли, все мысли об игре с «Зенитом». Вот что сейчас действительно важно.