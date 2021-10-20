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Руй Витория: «Все мысли об игре с «Зенитом» — вот что сейчас действительно важно»

Руй Витория рассказал, что думает о предстоящем матче с «Зенитом»
20:52
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, что нужно поменять команде к следующему матчу с «Лестером» и отметил важность предстоящей игры с «Зенитом».

24 октября красно-белые сыграют с сине-бело-голубыми в 12-м туре Тинькофф РПЛ.

— «Лестер» перевернул игру за очень короткий отрезок. В тот момент можно было увидеть разницу в уровне между двумя командами?

— Мы говорим о команде, которая играет в одной из сильнейших лиг. Это качественный и очень сильный соперник. В первом тайме мы играли на уровне и действовали грамотно. После перерыва мы потеряли концентрацию, пропустили два быстрых гола, дорого заплатив за свои ошибки. Качеством игры я доволен, нужно проработать отдельные детали.

— Следующий матч в Лиге Европы снова против «Лестера». Что нужно будет изменить «Спартаку», чтобы добиться положительного результата?

— В данный момент я не думаю о «Лестере»: совсем скоро нам играть с «Зенитом». Нужно анализировать ошибки, что-то менять. Сейчас могу сказать, что нельзя терять мяч в центре поля и давать сопернику проводить контратаки. Эту страницу мы закрыли, все мысли об игре с «Зенитом». Вот что сейчас действительно важно.

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Олег Кошелев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»