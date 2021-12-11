Лещенко считает, что выход «Спартака» в плей-офф ЛЕ пойдет на пользу российскому футболу
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую победу «Спартака» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).
«Спартак» — молодцы! Приятно, что они вышли из такой сложной группы. Это пойдет на пользу всему отечественному футболу. Поздравляю их!", — сказал Лещенко «СЭ».
«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.
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