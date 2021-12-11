Селихов признан лучшим игроком группового турнира Лиги Европы по версии WhoScored
Вратарь «Спартака» Александр Селихов признан лучшим игроком группового турнира Лиги Европы по версии аналитического сайта WhoScored. 27-летний голкипер заработал оценку 8,0.
Нападающий «Байера» Флориан Вирц стал вторым с оценкой 7,82. Он забил три гола и отдал три результативных паса.
Форвард «Лиона» Райан Шерки замкнул тройку лучших (7,78 балла). У него два гола и результативная передача.
Напомним, что Селихов отразил два пенальти в матчах группового турнира. В гостевом матче с «Лестером» (1:1) он отразил пенальти от Джейми Варди на 77-й минуте.
9 декабря в матче 6-го тура группового турнира с «Легией» (0:1) обеспечил команде победу, первое место и выход в 1/8 финала турнира благодаря тому, что отбил пенальти от нападающего Томаша Пекхарта на последних секундах встречи.
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