Селихов признан лучшим игроком группового турнира Лиги Европы по версии WhoScored

Вратарь «Спартака» Александр Селихов признан лучшим игроком группового турнира Лиги Европы по версии аналитического сайта WhoScored. 27-летний голкипер заработал оценку 8,0.

Нападающий «Байера» Флориан Вирц стал вторым с оценкой 7,82. Он забил три гола и отдал три результативных паса.

Форвард «Лиона» Райан Шерки замкнул тройку лучших (7,78 балла). У него два гола и результативная передача.

Напомним, что Селихов отразил два пенальти в матчах группового турнира. В гостевом матче с «Лестером» (1:1) он отразил пенальти от Джейми Варди на 77-й минуте.

9 декабря в матче 6-го тура группового турнира с «Легией» (0:1) обеспечил команде победу, первое место и выход в 1/8 финала турнира благодаря тому, что отбил пенальти от нападающего Томаша Пекхарта на последних секундах встречи.