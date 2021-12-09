Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Легия» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

19:35
Стадион «Легии» перед матчем. Фото ФК «Спартак»
Стадион «Легии» перед матчем. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Стали известны составы «Легии» и «Спартака» на матч шестого тура группового турнира Лиги Европы.

09.12.2021 | Легия — Спартак

«Легия»: Боруц, Юханссон, Ветеска, Навроцки, Юри Рибейру, Андре Мартинш, Слиш, Кастарти, Жозуэ, Лукиньяс, Эмрели.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес, Промес, Бакаев, Игнатов.

Матч состоится в Варшаве и начнется в 20.45 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Умерла директор благотворительного фонда Хабенского
1
10
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»