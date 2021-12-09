Стали известны составы «Легии» и «Спартака» на матч шестого тура группового турнира Лиги Европы.

09.12.2021 | Легия — Спартак

«Легия»: Боруц, Юханссон, Ветеска, Навроцки, Юри Рибейру, Андре Мартинш, Слиш, Кастарти, Жозуэ, Лукиньяс, Эмрели.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес, Промес, Бакаев, Игнатов.

Матч состоится в Варшаве и начнется в 20.45 по московскому времени.