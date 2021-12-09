«Легия» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
19:35
Стали известны составы «Легии» и «Спартака» на матч шестого тура группового турнира Лиги Европы.
09.12.2021 | Легия — Спартак
«Легия»: Боруц, Юханссон, Ветеска, Навроцки, Юри Рибейру, Андре Мартинш, Слиш, Кастарти, Жозуэ, Лукиньяс, Эмрели.
Стартовый состав на битву ?#ЛегияСпартак ?? pic.twitter.com/1G2Q83hriv— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес, Промес, Бакаев, Игнатов.
Матч состоится в Варшаве и начнется в 20.45 по московскому времени.
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