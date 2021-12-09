Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Легия» — «Спартак»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы

19:00
Форвард «Спартака» Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Форвард «Спартака» Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В четверг, 9 декабря, «Спартак» в гостях сыграет против «Легии» в заключительном матче группового раунда Лиги Европы. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

В первой встрече этих команд польский клуб обыграл красно-белых со счетом 1:0, забив на последних минутах матчах.

Для того чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы, «Спартаку» нужно обыгрывать соперника или играть вничью и ждать, что «Лестер» победит «Наполи». Все расклады для красно-белых — по этой ссылке.

Турнирная таблица группы С:
1. «Лестер» — 8 очков
2. «Спартак» — 7
3. «Наполи» — 7
4. «Легия» — 6

Следить за матчем «Легия» — «Спартак» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
МИД ответил на попытки ЕС выставить РФ стороной конфликта на Украине
0