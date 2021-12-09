«Легия» — «Спартак»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы
19:00
В четверг, 9 декабря, «Спартак» в гостях сыграет против «Легии» в заключительном матче группового раунда Лиги Европы. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.
В первой встрече этих команд польский клуб обыграл красно-белых со счетом 1:0, забив на последних минутах матчах.
Для того чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы, «Спартаку» нужно обыгрывать соперника или играть вничью и ждать, что «Лестер» победит «Наполи». Все расклады для красно-белых — по этой ссылке.
Турнирная таблица группы С:
1. «Лестер» — 8 очков
2. «Спартак» — 7
3. «Наполи» — 7
4. «Легия» — 6
Следить за матчем «Легия» — «Спартак» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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