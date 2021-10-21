Ларссон — о поражении «Спартака» от «Лестера»: «Даже не знаю, что произошло после второго гола»
10:52
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после поражения от «Лестера» (3:4) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что команда расслабилась после второго гола.
«Даже не знаю, что произошло после нашего второго гола. Возможно, слишком уж поверили в себя и расслабились. Первый тайм мы провели здорово, но после перерыва сдали. Очень плохой результат, но нужно двигаться вперед», — приводит слова Ларссона сайт УЕФА.
Напомним, что «Спартак» вел со счетом 2:0, но пропустил 4 гола. Ларссон стал автором одного из голов. Дубль оформил Александр Соболев. Красно-белые занимают третье место в группе C.
Читайте также
«Его удар — как автомат Калашникова. Я мог умереть». Итальянский диджей утверждает: его избил Макгрегор
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю