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Ларссон — о поражении «Спартака» от «Лестера»: «Даже не знаю, что произошло после второго гола»

10:52
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после поражения от «Лестера» (3:4) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что команда расслабилась после второго гола.

«Даже не знаю, что произошло после нашего второго гола. Возможно, слишком уж поверили в себя и расслабились. Первый тайм мы провели здорово, но после перерыва сдали. Очень плохой результат, но нужно двигаться вперед», — приводит слова Ларссона сайт УЕФА.

Напомним, что «Спартак» вел со счетом 2:0, но пропустил 4 гола. Ларссон стал автором одного из голов. Дубль оформил Александр Соболев. Красно-белые занимают третье место в группе C.

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»