Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после поражения от «Лестера» (3:4) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что команда расслабилась после второго гола.

«Даже не знаю, что произошло после нашего второго гола. Возможно, слишком уж поверили в себя и расслабились. Первый тайм мы провели здорово, но после перерыва сдали. Очень плохой результат, но нужно двигаться вперед», — приводит слова Ларссона сайт УЕФА.

Напомним, что «Спартак» вел со счетом 2:0, но пропустил 4 гола. Ларссон стал автором одного из голов. Дубль оформил Александр Соболев. Красно-белые занимают третье место в группе C.