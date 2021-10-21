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Ребров — после поражения от «Лестера»: «Давайте будем не искать крайних, а все вместе идти дальше»

09:57
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров после поражения от «Лестера» (3:4) в матче Лиги Европы призвал не говорить об ошибках отдельных футболистов.

«Выигрывает команда или проигрывает. Вытаскивает матч на последней минуте или пропускает решающий мяч в самом конце игры. Все это делает команда, а не какой-то отдельный футболист.

Без ошибок не бывает голов. Давайте будем не искать крайних, а все вместе идти дальше!

Спасибо за поддержку. Команде — за характер» — написал Ребров в Instagram.

Напомним, что «Спартак» вел со счетом 2:0, но пропустил 4 гола. Красно-белые занимают третье место в группе C.

 

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Роман Шишов все материалы автора

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