Ребров — после поражения от «Лестера»: «Давайте будем не искать крайних, а все вместе идти дальше»
09:57
Вратарь «Спартака» Артем Ребров после поражения от «Лестера» (3:4) в матче Лиги Европы призвал не говорить об ошибках отдельных футболистов.
«Выигрывает команда или проигрывает. Вытаскивает матч на последней минуте или пропускает решающий мяч в самом конце игры. Все это делает команда, а не какой-то отдельный футболист.
Без ошибок не бывает голов. Давайте будем не искать крайних, а все вместе идти дальше!
Спасибо за поддержку. Команде — за характер» — написал Ребров в Instagram.
Напомним, что «Спартак» вел со счетом 2:0, но пропустил 4 гола. Красно-белые занимают третье место в группе C.
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