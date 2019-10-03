«Краснодар» проиграл «Хетафе». У «быков» и ЦСКА — четыре поражения в четырех матчах Лиги Европы
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (1:2). Дублем в составе гостей отметился нападающий Родригес Анхель, у «быков» отличился форвард Ари.
«Краснодар» занимает последнее место в группе С, не имея ни одного очка после поражения от «Базеля» (0:5) и этой игры. «Хетафе» с 6 баллами располагается на 1-й строчке.
Еще один российский клуб в Лиге Европы — ЦСКА — также проиграл дважды — в гостях «Лудогорцу» (1:5) и дома «Эспаньолу» (0:2).
Лига Европы
Группа C
«Краснодар» (Россия) — «Хетафе» (Испания) — 1:2 (0:1)
Голы: Анхель, 35 (0:1). Анхель, 61 (0:2). Ари, 69 (1:2).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Фьолусон (Ари, 46), Олссон (Уткин, 74), Вилена, Сулейманов, Намли (Фернандеш, 70), Берг.
«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Бруно Гонсалес, Кабрера, Рауль Гарсия, Портильо (Хасон, 72), Тимор, Фажр, Кенеди (Кукурелья, 76), Гальего, Анхель (Максимович, 84).
Предупреждения: Вилена, 40. Фьолусон, 42. Берг, 52. Бруно Гонсалес, 62. Ари, 63. Тимор, 63. Рауль Гарсия, 75. Анхель, 83.
Удаление: Тимор, 81 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Бебек. Зобеница, Патаки (все — Хорватия).
3 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 20035 зрителей.
? Гол Анхеля в ворота «Краснодара» на 36-й минуте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2019
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? Дубль Анхеля в матче #КраснодарХетафе.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2019
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? Гол Ари в ворота «Хетафе» на 69-й минуте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2019
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