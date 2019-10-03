«Краснодар» проиграл «Хетафе» в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (1:2). Дублем в составе гостей отметился нападающий Родригес Анхель, у «быков» отличился форвард Ари.

«Краснодар» занимает последнее место в группе С, не имея ни одного очка после поражения от «Базеля» (0:5) и этой игры. «Хетафе» с 6 баллами располагается на 1-й строчке.

Еще один российский клуб в Лиге Европы — ЦСКА — также проиграл дважды — в гостях «Лудогорцу» (1:5) и дома «Эспаньолу» (0:2).

Лига Европы

Группа C

«Краснодар» (Россия) — «Хетафе» (Испания) — 1:2 (0:1)

Голы: Анхель, 35 (0:1). Анхель, 61 (0:2). Ари, 69 (1:2).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Фьолусон (Ари, 46), Олссон (Уткин, 74), Вилена, Сулейманов, Намли (Фернандеш, 70), Берг.

«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Бруно Гонсалес, Кабрера, Рауль Гарсия, Портильо (Хасон, 72), Тимор, Фажр, Кенеди (Кукурелья, 76), Гальего, Анхель (Максимович, 84).

Предупреждения: Вилена, 40. Фьолусон, 42. Берг, 52. Бруно Гонсалес, 62. Ари, 63. Тимор, 63. Рауль Гарсия, 75. Анхель, 83.

Удаление: Тимор, 81 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Бебек. Зобеница, Патаки (все — Хорватия).

3 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 20035 зрителей.

? Гол Анхеля в ворота «Краснодара» на 36-й минуте.



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? Гол Ари в ворота «Хетафе» на 69-й минуте.



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? «МАТЧ! КЛУБ»

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