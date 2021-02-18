Форвард «Краснодара» Маркус Берг забил гол в ворота загребского «Динамо» на 28-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча проходит в Краснодаре.

Защитник «быков» Евгений Чернов пошел в обыгрыш на левом фланге и подал в штрафную «Динамо». Хавбек Реми Кабелла подхватил мяч и навесил на дальнюю штангу, где футболист соперников головой вынес мяч на ногу Бергу, который мощным ударом забил в левый верхний угол.

Берг чуть не порвал сетку ворот «Загреба» ?



Защитник «Динамо» вынес мяч прямо на ногу Берга, и Маркус не растерялся ?https://t.co/s8ogLxoCTg pic.twitter.com/ywg4Qn5Dtw — Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2021

На 15-й минуте матча счет открыл форвард хорватской команды Бруно Петкович.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».