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«Краснодар» — «Динамо» Загреб: Берг сравнял счет в матче красивым ударом

21:23
Маркус Берг. Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»
Маркус Берг. Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»
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Форвард «Краснодара» Маркус Берг забил гол в ворота загребского «Динамо» на 28-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча проходит в Краснодаре.

Защитник «быков» Евгений Чернов пошел в обыгрыш на левом фланге и подал в штрафную «Динамо». Хавбек Реми Кабелла подхватил мяч и навесил на дальнюю штангу, где футболист соперников головой вынес мяч на ногу Бергу, который мощным ударом забил в левый верхний угол.

На 15-й минуте матча счет открыл форвард хорватской команды Бруно Петкович.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».

Краснодар — Динамо З

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