Лига Европы, матчи 1/16 финала: расписание и результаты, «Краснодар» — «Динамо» З и другие игры
18:00
18 февраля, в четверг, пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Россию представляет «Краснодар», который на своем поле в 20.55 (мск) сыграет с загребским «Динамо».
«Динамо» Киев — «Брюгге» (18.00 — по мск)
«Вольфсбергер» — «Тоттенхэм» (20.55)
«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» (20.55)
«Црвена Звезда» — «Милан» (20.55)
«Славия» Пр — «Лестер» (20.55)
«Краснодар» — «Динамо» Загреб (20.55)
«Антверпен» — «Рейнджерс» (23.00)
«Зальцбург» — «Вильярреал» (23.00)
«Мольде» — «Хоффенхайм» (23.00)
«Маккаби» Тель-Авив — «Шахтер» Д (23.00)
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«Краснодар» пройдет загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы?
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