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Лига Европы, матчи 1/16 финала: расписание и результаты, «Краснодар» — «Динамо» З и другие игры

18:00
Футболисты «Краснодара». Фото Reuters
Футболисты «Краснодара». Фото Reuters
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18 февраля, в четверг, пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Россию представляет «Краснодар», который на своем поле в 20.55 (мск) сыграет с загребским «Динамо».

«Динамо» Киев — «Брюгге» (18.00 — по мск)

«Вольфсбергер» — «Тоттенхэм» (20.55)

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» (20.55)

«Црвена Звезда» — «Милан» (20.55)

«Славия» Пр — «Лестер» (20.55)

«Брага» — «Рома» (20.55)

«Краснодар» — «Динамо» Загреб (20.55)

«Янг Бойз» — «Байер» (20.55)

«Олимпиакос» П — ПСВ (20.55)

«Бенфика» — «Арсенал» (23.00)

«Антверпен» — «Рейнджерс» (23.00)

«Зальцбург» — «Вильярреал» (23.00)

«Мольде» — «Хоффенхайм» (23.00)

«Гранада» — «Наполи» (23.00)

«Маккаби» Тель-Авив — «Шахтер» Д (23.00)

«Лилль» — «Аякс» (23.00)

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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