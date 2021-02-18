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«Краснодар» — «Динамо» Загреб: форвард гостей Петкович открыл счет в матче

21:10
Матч Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» Загреб. Фото ФК «Краснодар»
Матч Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» Загреб. Фото ФК «Краснодар»
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Нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович забил гол в ворота «Краснодара» на 15-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча проходит в Краснодаре.

Полузащитник хорватской команды Лука Иванушец обвел защитника «быков» Евгения Чернова около штрафной площади «Краснодара» и пробил по воротам Евгения Городова. Голкипер отбил мяч в воздух, после чего форвард «Динамо» Петкович в борьбе с вратарем головой отправил мяч в сетку ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».

Краснодар — Динамо З

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