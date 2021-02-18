Ультрас «Динамо» устроили акцию протеста против Суркиса и Луческу

Фанаты киевского «Динамо» устроили акцию протеста против президента клуба Игоря Суркиса и главного тренера Мирчи Луческу. На матче 1/16 финала против «Брюгге» (1:1) ультрас вывесили баннеры «Суркисы — позор «Динамо» и «Луческу, уходи!»

Луческу возглавил «Динамо» перед стартом нынешнего сезона. Многие фанаты изначально выступали против назначения румына, поскольку до этого он 12 лет возглавлял принципиальных соперников киевлян — «Шахтер».