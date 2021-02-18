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«Краснодар» — «Динамо», Лига Европы: где смотреть, во сколько начало

19:30
«Краснодар» на своем поле примет загребское «Динамо». Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле примет загребское «Динамо». Фото ФК «Краснодар»
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Сегодня, 18 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Краснодар» на своем поле примет загребское «Динамо». Начало матча — в 20.55 по московскому времени.

Команды ни разу не встречались друг с другом ранее. Однако у Загреба уже есть опыт игры с российскими клубами. В этом сезоне «Динамо» набрало 4 очка в противостоянии с ЦСКА на групповом этапе ЛЕ.

Следить за матчем «Краснодар» — «Динамо» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Динамо»

Краснодар — Динамо З

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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