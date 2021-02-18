Мостовой назвал непредсказуемым результат матча «Краснодара» с загребским «Динамо»

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданием от матча 1/16 Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».

«Непредсказуемая ситуация, потому что Загреб уже играет в чемпионате, а наши еще не играли в официальных матчах, — сказал Мостовой «СЭ». — «Динамо» — непростой соперник, но «Краснодар» должен понимать, что первая игра дома. На свежести, на голоде по футболу ребята должны проявить качества. Должны лететь без остановки»

Также Мостовой высказал мнение, что преимуществом будет обладать команда, которая с первых минут покажет спортивную агрессию.

«После Лиги чемпионов сложно вообще делать какие-то прогнозы — «ПСЖ» без Неймара и Ди Марии «Барселоне» четыре забил. Кто выйдет, кто по-спортивному начнет по-хамски вести, как «Дортмунд» вчера, тот и заберет инициативу. Думаю, будет все понятно по первым минутам, по контролю мяча»

(Константин Колмаков)

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 18 февраля. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало — в 20:55 по московскому времени.