Нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф после победы над «Рейнджерс» (1:1, пен. — 5:4) в финале Лиги Европы признался, что нервничал в серии пенальти.

«Даже не знаю, что сказать. У меня чуть инфаркт не случился во время серии пенальти. Очень рад, что мы сделали это. Сейчас мы хотим отпраздновать победу с болельщиками. Мы знали, что Кевин Трапп обязательно сделает сейв, знали это и болельщики. Мы просто сделали это», — цитирует пресс-служба УЕФА Кнауффа.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.