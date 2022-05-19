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Кнауфф — о финале Лиги Европы: «У меня чуть инфаркт не случился во время серии пенальти»

Кнауфф прокомментировал победу в финале Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф после победы над «Рейнджерс» (1:1, пен. — 5:4) в финале Лиги Европы признался, что нервничал в серии пенальти.

«Даже не знаю, что сказать. У меня чуть инфаркт не случился во время серии пенальти. Очень рад, что мы сделали это. Сейчас мы хотим отпраздновать победу с болельщиками. Мы знали, что Кевин Трапп обязательно сделает сейв, знали это и болельщики. Мы просто сделали это», — цитирует пресс-служба УЕФА Кнауффа.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033450--frankfurt-vs-rangers/
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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