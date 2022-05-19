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Роде считает, что «Айнтрахт» заслужил победу в финале Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Айнтрахта» Себастьян Роде прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:1, пен. — 5:4) в финале Лиги Европы.

«Эта команда невероятна. Мы все заслужили этот успех, нас переполняет радость. Путь сюда был сложным, и на кону стояло очень многое. Поддержка болельщиков сегодня была просто сумасшедшая, впрочем, как и на протяжении всего сезона. Незабываемое путешествие для всех нас. Мы это действительно заслужили», — цитирует пресс-служба УЕФА Роде.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033450--frankfurt-vs-rangers/
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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