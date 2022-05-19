Роде считает, что «Айнтрахт» заслужил победу в финале Лиги Европы

Капитан «Айнтрахта» Себастьян Роде прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:1, пен. — 5:4) в финале Лиги Европы.

«Эта команда невероятна. Мы все заслужили этот успех, нас переполняет радость. Путь сюда был сложным, и на кону стояло очень многое. Поддержка болельщиков сегодня была просто сумасшедшая, впрочем, как и на протяжении всего сезона. Незабываемое путешествие для всех нас. Мы это действительно заслужили», — цитирует пресс-служба УЕФА Роде.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.