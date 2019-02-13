Кевин Фолланд: "Мечта "Байера" - финал Лиги Европы"

Нападающий "Байера" Кевин Фолланд на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команда поборется за выход в финал турнира, передает из Краснодара корреспондент "Спорт-Экспресса" Екатерина Потапова.

- В последних матчах Бундеслиги мы действительно хорошо играли, показывали атакующий футбол, оказывали давление, - отметил Фолланд. - В целом, у нас хорошее владение мячом, хорошая молодежь. Мы постараемся играть также против "Краснодара".

- Ваш партнер по команде Свен Бендер играл в Краснодаре в составе "Боруссии" Дортмунд. Он что-то рассказывал вам про город, команду?

- Да, он говорил, что здесь играл. Даже в том же отеле останавливался. Но ничего особенного не рассказывал.

- Оцените шансы выйти в финал в Лиги Европы.

- Для всех нас большая мечта - выйти в финал Лиги Европы, но это долгий и сложный путь. Наш тренер уже выходил в финал, возможно, даст какие-то советы, и наша задача выиграть.

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