Кавазашвили предложил «Наполи» играть в масках и перчатках против «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса провести матч Лиги Европы с красно-белыми на нейтральном поле.

«Не понимаю это предложение, неужели Москва сейчас закрыта? Это самая настоящая глупость. Я также могу сказать, чтобы закрыли Нью-Йорк, чтобы ни один человек туда не приезжал. Или давайте закроем Италию и ни одного туриста туда не пустим, так как там много заболеваемости по коронавирусу. Пусть делают все, что им хочется, пусть даже маски и перчатки надевают на поле, раз думают, что им подарят заразу во время матча. Если бы Москва была закрытой, тогда была бы причина. А сейчас если не хотят приезжать, то пусть не едут», — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Ранее руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что «Наполи» решил не проводить предматчевые мероприятия в Москве перед игрой 5-го тура Лиги Европы.

Матч «Спартак» — «Наполи» должен пройти 24 ноября на «Открытие Банк Арена». Начало — в 18:30 по московскому времени.