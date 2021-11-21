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Кавазашвили предложил «Наполи» играть в масках и перчатках против «Спартака»

13:23
Анзор Кавазашвили. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анзор Кавазашвили. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса провести матч Лиги Европы с красно-белыми на нейтральном поле.

«Не понимаю это предложение, неужели Москва сейчас закрыта? Это самая настоящая глупость. Я также могу сказать, чтобы закрыли Нью-Йорк, чтобы ни один человек туда не приезжал. Или давайте закроем Италию и ни одного туриста туда не пустим, так как там много заболеваемости по коронавирусу. Пусть делают все, что им хочется, пусть даже маски и перчатки надевают на поле, раз думают, что им подарят заразу во время матча. Если бы Москва была закрытой, тогда была бы причина. А сейчас если не хотят приезжать, то пусть не едут», — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Ранее руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что «Наполи» решил не проводить предматчевые мероприятия в Москве перед игрой 5-го тура Лиги Европы.

Матч «Спартак» — «Наполи» должен пройти 24 ноября на «Открытие Банк Арена». Начало — в 18:30 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»