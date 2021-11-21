Кавазашвили предложил «Наполи» играть в масках и перчатках против «Спартака»
Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса провести матч Лиги Европы с красно-белыми на нейтральном поле.
«Не понимаю это предложение, неужели Москва сейчас закрыта? Это самая настоящая глупость. Я также могу сказать, чтобы закрыли Нью-Йорк, чтобы ни один человек туда не приезжал. Или давайте закроем Италию и ни одного туриста туда не пустим, так как там много заболеваемости по коронавирусу. Пусть делают все, что им хочется, пусть даже маски и перчатки надевают на поле, раз думают, что им подарят заразу во время матча. Если бы Москва была закрытой, тогда была бы причина. А сейчас если не хотят приезжать, то пусть не едут», — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Ранее руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что «Наполи» решил не проводить предматчевые мероприятия в Москве перед игрой 5-го тура Лиги Европы.
Матч «Спартак» — «Наполи» должен пройти 24 ноября на «Открытие Банк Арена». Начало — в 18:30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю