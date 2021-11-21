Валуев о предложении «Наполи» перенести матч со «Спартаком» на нейтральное поле: «Нужно успокоить итальянцев»

Депутат Госдумы РФ в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса провести матч Лиги Европы со «Спартаком» на нейтральном поле.

«С коронавирусом на самом деле все сложно. Не знаю, насколько, если сравнивать с Италией. Не могу сравнить с Россией, но по стране ситуация с коронавирусом тревожная. Не думаю, что футболистам что-то грозит, скорее в зоне риска находятся болельщики. Игроки в более выгодной ситуации находятся. «Спартак» будет решать, какие меры нужно предпринять, чтобы они устроили итальянцев. Если есть какие-то решения, чтобы их успокоить, то нужно это сделать. И обвинить в предвзятом отношении к России руководство «Наполи» по этому заявлению точно нельзя», — сказал Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Ранее руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что «Наполи» решил не проводить предматчевые мероприятия в Москве перед игрой 5-го тура Лиги Европы.

Матч «Спартак» — «Наполи» должен пройти 24 ноября на «Открытие Банк Арена». Начало — в 18:30 по московскому времени.