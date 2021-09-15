Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Кавазашвили о поражении «Спартака»: «Не понимаю поступки Витории! Очень обидно!»

22:08
Теги:

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение «Спартака» в первом матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Было превалирование в нападении иностранных футболистов. Ни один кандидат из сборной не вышел в стартовом составе. Замены не дали преимущество. Мне очень обидно, что Витория не может найти одного приличного разыгрывающего футболиста, который будет лидером команды. Не могу понять поступки Витории. Команда не знает, чем она занимается на футбольном поле. Федуну надо задуматься и купить, может, самого дорогого игрока, который будет вести спартаковскую игру. Вопросов много, особенно к хозяину клуба», — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Победный гол был забит в уже добавленное ко второму тайму время. Отличился полузащитник «Легии» Лирим Кастрати, который поразил ворота москвичей на 91-й минуте.

Другой матч этой группы между «Наполи» и «Лестером» состоится в четверг, 16 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Экс-игроки «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» разорвали «Шахтер»! «Шериф» начал Лигу чемпионов с победы
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
Глава Федерации легкой атлетики Украины высказался о совместных фото Магучих с Ласицкене
«Зенит» напугал «Челси». Но проиграл
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
6
Офсайд