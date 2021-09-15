Кавазашвили о поражении «Спартака»: «Не понимаю поступки Витории! Очень обидно!»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение «Спартака» в первом матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Было превалирование в нападении иностранных футболистов. Ни один кандидат из сборной не вышел в стартовом составе. Замены не дали преимущество. Мне очень обидно, что Витория не может найти одного приличного разыгрывающего футболиста, который будет лидером команды. Не могу понять поступки Витории. Команда не знает, чем она занимается на футбольном поле. Федуну надо задуматься и купить, может, самого дорогого игрока, который будет вести спартаковскую игру. Вопросов много, особенно к хозяину клуба», — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Победный гол был забит в уже добавленное ко второму тайму время. Отличился полузащитник «Легии» Лирим Кастрати, который поразил ворота москвичей на 91-й минуте.

Другой матч этой группы между «Наполи» и «Лестером» состоится в четверг, 16 сентября.