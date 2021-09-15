Болельщики «Шерифа» — «Шахтеру»: «Это вам не «Монако»!»
21:35
Болельщики «Шерифа» во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шахтером» (0:2) скандировали шутливые кричалки в адрес донецкого клуба.
«Это вам не «Монако»!» — выкрикивали фанаты молдавского клуба.
«Шериф» обыграл «Шахтер» со счетом 2:0. В августе в матчах плей-офф ЛЧ донецкий клуб обыграл «Монако» со счетом 3:2 по сумме двух матчей.
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