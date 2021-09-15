Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Болельщики «Шерифа» — «Шахтеру»: «Это вам не «Монако»!»

21:35
Теги:

Болельщики «Шерифа» во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шахтером» (0:2) скандировали шутливые кричалки в адрес донецкого клуба.

«Это вам не «Монако»!» — выкрикивали фанаты молдавского клуба.

«Шериф» обыграл «Шахтер» со счетом 2:0. В августе в матчах плей-офф ЛЧ донецкий клуб обыграл «Монако» со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
Звезды с волчанкой — кто борется с болезнью?
Врачи выяснили, почему внезапно немеют руки и ноги
Замглавы PAHO сообщил о приостановке одобрения «Спутника V» в ВОЗ
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»