Капуэ признался, что в начале сезона даже не думал о победе в Лиге Европы
02:42
Полузащитник «Вильяреала» Этьен Капуэ после победы в финале Лиги Европы над «Манчестер Юнайтед» признался, что не ожидал победы в турнире.
«Я даже и не думал о том, что могу выиграть этот трофей, когда начался сезон [а я был в «Уотфорде"]. Но всему есть свои причины. У меня была возможность приехать сюда, и в итоге я выиграл трофей. Это самое важное для нас.
Когда на кону трофей, конечно, я буду полон энергии. Это психология каждого из нас. Я очень счастлив выиграть сегодня. Секрет Эмери? Он прекрасный тренер. Ему больше нечего доказывать. Сегодня он снова показал мастер-класс", — цитирует пресс-служба УЕФА Капуэ.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029909--villarreal-vs-man-united/
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