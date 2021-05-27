Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Капуэ признался, что в начале сезона даже не думал о победе в Лиге Европы

02:42
26 мая. Этьен Капуэ. Фото Twitter
26 мая. Этьен Капуэ. Фото Twitter
Теги:

Полузащитник «Вильяреала» Этьен Капуэ после победы в финале Лиги Европы над «Манчестер Юнайтед» признался, что не ожидал победы в турнире.

«Я даже и не думал о том, что могу выиграть этот трофей, когда начался сезон [а я был в «Уотфорде"]. Но всему есть свои причины. У меня была возможность приехать сюда, и в итоге я выиграл трофей. Это самое важное для нас.

Когда на кону трофей, конечно, я буду полон энергии. Это психология каждого из нас. Я очень счастлив выиграть сегодня. Секрет Эмери? Он прекрасный тренер. Ему больше нечего доказывать. Сегодня он снова показал мастер-класс", — цитирует пресс-служба УЕФА Капуэ.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029909--villarreal-vs-man-united/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Казахстан творит чудеса на чемпионате мира! Переписали историю: обыграли Латвию, Финляндию, а теперь и Германию
Рейтинг бабников по знаку зодиака
Найден способ в три раза быстрее вывести алкоголь из организма
Пенсионер пешком поднялся на 14 этаж из-за сломанного лифта и умер

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры