Капуэ признался, что в начале сезона даже не думал о победе в Лиге Европы

Полузащитник «Вильяреала» Этьен Капуэ после победы в финале Лиги Европы над «Манчестер Юнайтед» признался, что не ожидал победы в турнире.

«Я даже и не думал о том, что могу выиграть этот трофей, когда начался сезон [а я был в «Уотфорде"]. Но всему есть свои причины. У меня была возможность приехать сюда, и в итоге я выиграл трофей. Это самое важное для нас.

Когда на кону трофей, конечно, я буду полон энергии. Это психология каждого из нас. Я очень счастлив выиграть сегодня. Секрет Эмери? Он прекрасный тренер. Ему больше нечего доказывать. Сегодня он снова показал мастер-класс", — цитирует пресс-служба УЕФА Капуэ.