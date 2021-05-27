Рэшфорд уверен, что «Манчестер Юнайтед» может успешно выступать на высшем уровне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы признался, что разочарован.

«Я очень разочарован. Это чувство трудно объяснить. Мы приехали сюда победить. Мы так много работали на протяжении всего сезона, и у нас была возможность выиграть трофей. Может, не сейчас, но нам нужно взглянуть на эту игру и понять, над чем мы должны работать.

Команда не сдастся, и тренер не сдастся. В следующем сезоне мы будем играть с еще большим желанием. Люди много говорят о «Манчестер Юнайтед», но я считаю, что у нас есть все, чтобы успешно выступать на высшем уровне — жажда, желание, талант и качества. Нам просто нужно показать миру и себе, почему наше место в на таком уровне", — цитирует пресс-служба УЕФА Рэшфорда.