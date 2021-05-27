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Рэшфорд уверен, что «Манчестер Юнайтед» может успешно выступать на высшем уровне

02:27
26 мая. Маркус Рэшфорд перед финалом Лиги Европы. Фото Twitter
26 мая. Маркус Рэшфорд перед финалом Лиги Европы. Фото Twitter
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд после поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы признался, что разочарован.

«Я очень разочарован. Это чувство трудно объяснить. Мы приехали сюда победить. Мы так много работали на протяжении всего сезона, и у нас была возможность выиграть трофей. Может, не сейчас, но нам нужно взглянуть на эту игру и понять, над чем мы должны работать.

Команда не сдастся, и тренер не сдастся. В следующем сезоне мы будем играть с еще большим желанием. Люди много говорят о «Манчестер Юнайтед», но я считаю, что у нас есть все, чтобы успешно выступать на высшем уровне — жажда, желание, талант и качества. Нам просто нужно показать миру и себе, почему наше место в на таком уровне", — цитирует пресс-служба УЕФА Рэшфорда.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029909--villarreal-vs-man-united/

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