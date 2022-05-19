Юрий Семин поделился мнением по поводу финала Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после финального матча Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» (1:1, пен. 5:4).

«Потрясающая атмосфера! Полные трибуны! Шикарный антураж. Что касается игры, то очень жаркая погода повлияла на футболистов. На мой взгляд, две команды физически были подготовлены очень мощно. Победить могла и та и другая команда, но удача оказалась на стороне немцев», — сказал Семин «СЭ».