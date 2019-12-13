«Рома» дома сыграла вничью с «Вольфсбергом» (2:2) в матче группового турнира Лиги Европы. Встреча прошла в Риме.

В параллельной игре менхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Истанбулу Башакшехир» (1:2).

В плей-офф ЛЕ из группы J вышли: «Истанбул Башакшехир» (первое место и 10 очков) и «Рома» (вторая строчка и 9 баллов).

Лига Европы

Группа J

«Рома» (Италия) — «Вольфсберг» (Австрия) — 2:2 (2:1)

Голы: Перотти, 7 — с пенальти (1:0). Флоренци, 10 — в свои ворота (1:1). Джеко, 19 (2:1). Вайссман, 64 (2:2).

«Рома» (Италия): Миранте (Пау Лопес, 62), Фасио, Флоренци, Спинаццола, Манчини, Мхитарян, Верету, Диавара, Джеко, Перотти (Пеллегрини, 66), Дженгиз Юндер (Дзаньоло, 66).

«Вольфсберг»: Кофлер, Рнич, Шмиц, Золльбауэр, Новак, Линдль, Шмид, Шпранглер, Верницниг (Шефль, 76), Вайссман (Ходжич, 90+2), Ньянгбо (Штайгер, 90+4).

Предупреждения: Диавара, 32. Рнич, 56. Верницниг, 75.

Судья: Поусон (Англия).

12 декабря. Рим. Стадион Олимпийский.

«Боруссия М» (Германия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 1:2 (1:1)

Голы: Тюрам, 33 (1:0). Ирфан Кахведжи, 44 (1:1). Кривелли, 90+1 (1:2).

«Боруссия М» (Германия): Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Крамер (Бенсебаини, 90+2), Закария, Нойхаус (Штиндль, 78), Херрманн, Эмболо (Плеа, 78), Тюрам.

«Истанбул Башакшехир» (Турция): Гюнок, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Понк, Мехмет Топал (Беркай Озджан, 88), Алексич (Ба, 67), Вишча, Ирфан Кахведжи (Окечукву, 90+3), Элиа, Кривелли.

Предупреждения: Мехмет Топал, 64. Элиа, 71. Гюнок, 90+4.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

12 декабря. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

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