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Инсинье испытывает проблемы с коленом и может не сыграть со «Спартаком»

13:47
Лоренцо Инсинье. Фото ФК Наполи
Лоренцо Инсинье. Фото ФК Наполи
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Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье пропустил сегодняшнюю тренировку команды перед вылетом в Москву на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Спартака», информирует S.S. Calcionapoli 1926.

Как отмечается, у 30-летнего нападающего проблема с коленом. Он работал в тренажерном зале.

Футболист может не сыграть в предстоящей встрече.

Ранее стало известно, что защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли сдал положительный тест на COVID-19. 21-летний футболист пропустил матч с «Интером» в Серии А и может также пропустить встречу со «Спартаком».

Кроме того, положительные тесты на коронавирус сдали Диего Демме и Маттео Политано. Они тоже могут пропустить игру со «Спартаком».

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет завтра, 24 ноября, на Открытие Арене в Москве (начало — в 18.30 мск.).

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Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»