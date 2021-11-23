Инсинье испытывает проблемы с коленом и может не сыграть со «Спартаком»

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье пропустил сегодняшнюю тренировку команды перед вылетом в Москву на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Спартака», информирует S.S. Calcionapoli 1926.

Как отмечается, у 30-летнего нападающего проблема с коленом. Он работал в тренажерном зале.

Футболист может не сыграть в предстоящей встрече.

Ранее стало известно, что защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли сдал положительный тест на COVID-19. 21-летний футболист пропустил матч с «Интером» в Серии А и может также пропустить встречу со «Спартаком».

Кроме того, положительные тесты на коронавирус сдали Диего Демме и Маттео Политано. Они тоже могут пропустить игру со «Спартаком».

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет завтра, 24 ноября, на Открытие Арене в Москве (начало — в 18.30 мск.).