Российская бригада судей во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Рапидом» и «Вест Хэмом», сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты главного арбитра — Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервный рефери — Владислав Безбородов. ВАР — Виталий Мешков. АВАР — Владимир Москалев.

Встреча «Рапида» с «Вест Хэмом» состоится 25 ноября в Вене. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.