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Иванов назначен главным арбитром матча Лиги Европы «Рапид» — «Вест Хэм»

12:45
Судья Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Судья Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская бригада судей во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Рапидом» и «Вест Хэмом», сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты главного арбитра — Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервный рефери — Владислав Безбородов. ВАР — Виталий Мешков. АВАР — Владимир Москалев.

Встреча «Рапида» с «Вест Хэмом» состоится 25 ноября в Вене. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. Группа H
25 нояб, 20:45. Allianz Stadion (Вена)
Рапид В
25 ноября, 20:45
Вест Хэм

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Карен Саркисян все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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