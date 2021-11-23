Иванов назначен главным арбитром матча Лиги Европы «Рапид» — «Вест Хэм»
12:45
Российская бригада судей во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Рапидом» и «Вест Хэмом», сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистенты главного арбитра — Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервный рефери — Владислав Безбородов. ВАР — Виталий Мешков. АВАР — Владимир Москалев.
Встреча «Рапида» с «Вест Хэмом» состоится 25 ноября в Вене. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.
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