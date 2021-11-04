Игроки «Спартака» не встали на колено перед матчем Лиги Европы с «Лестером»
4 ноября, 23:17
Перед матчем Лиги Европы против «Спартака» игроки «Лестера» встали на одно колено. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.
Футболисты «Спартака» не поддержали акцию. Они продолжали стоять. После этого был дан стартовый свисток.
По ходу первого тайма счет матча «Лестер» — «Спартак» счет равный — 0:0.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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