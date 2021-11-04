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Игроки «Спартака» не встали на колено перед матчем Лиги Европы с «Лестером»

4 ноября, 23:17
Перед матчем «Лестер» — «Спартак».
Перед матчем «Лестер» — «Спартак».
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Перед матчем Лиги Европы против «Спартака» игроки «Лестера» встали на одно колено. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.

Футболисты «Спартака» не поддержали акцию. Они продолжали стоять. После этого был дан стартовый свисток.

По ходу первого тайма счет матча «Лестер» — «Спартак» счет равный — 0:0.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»