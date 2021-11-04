Игроки «Спартака» не встали на колено перед матчем Лиги Европы с «Лестером»

Перед матчем Лиги Европы против «Спартака» игроки «Лестера» встали на одно колено. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.

Футболисты «Спартака» не поддержали акцию. Они продолжали стоять. После этого был дан стартовый свисток.

По ходу первого тайма счет матча «Лестер» — «Спартак» счет равный — 0:0.