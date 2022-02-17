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Сегодня, 12:15

Игонин считает, что ничья в матче «Зенит» — «Бетис» будет приемлемым результатом

Мария Куцубеева
Корреспондент

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча питерцев против «Бетиса» в Лиге Европы.

«Возобновлять сезон с еврокубков тяжелее, чем с чемпионата России. Темп игры совершенно другой. Конечно, «Зенит» готовился, но в любом случае понятно, что есть отличие. Если оценивать по физическим показателям, то игроки готовы. Но входить в игру, конечно, тяжело. У «Бетиса» есть преимущество — у них идет сезон.

С нашими переходами мы пытаемся подстроиться под этот ритм, но это тяжело, так как большой перерыв. Вряд ли что-то можно придумать, учитывая наши погодные условия. Ничья — приемлемый результат, если оценивать уровень чемпионата и команду на сегодняшний момент. Но мы сегодня играем на Газпром Арене, поэтому, конечно, хотим большего», — сказал Игонин «СЭ».

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля в Петербурге на стадионе Газпром Арена. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Алексей Игонин
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ФК Бетис
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