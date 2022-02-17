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Сегодня, 11:58

Боярский поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Бетис»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от первого матча 1/16 Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Будем все, конечно, болеть за «Зенит». У испанцев очень серьезная команда. Нет, «Зенит» в этой встрече точно не фаворит. Битва обещает быть серьезной. Не могу даже предположить, какой будет счет. Такой перерыв был у команды. Все покажет игра, но точно будет трудно», — сказал Боярский «СЭ».

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Петербурге. Ответная игра — 24 февраля в Севилье.

Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
Михаил Боярский
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