Хулен Лопетеги: «Надеюсь, болельщики «Севильи» хорошо отпразднуют, не забывая про правила предосторожности»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги победы в финале Лиги Европы над «Интером» (3:2).

— Эмоции невероятные, поскольку мы упорно трудились и в итоге заслужили победу над такой фантастической командой, как «Интер», — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА. — Мы бесконечно рады после трех последних месяцев, насыщенных тяжелой работой.

У нас блестящая команда. Игроки верят в себя, верят в том, что их работа не проходит напрасно. Даже если бы мы не выиграли, я все равно был бы готов признаться в любви этим парням. А теперь мы отправимся домой с кубком. Мы не переставали верить. Эта команда никогда не сдается, как и поется в нашем гимне.

Еще после прошлых матчей мы обсуждали, насколько же умело умеют биться эти парни. Они преодолевают любые препятствия, стоящие на их пути. Я твердо убежден, что мы заслужили эту победу.

У нас сказочный клуб. Надеюсь, все болельщики хорошо отпразднуют, не забывая при этом про правила предосторожности. Нам всем нужен праздник. Для болельщиков, в память об Антонио Пуэрте, для все тех, кто нас любит.