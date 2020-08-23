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Жена Зинченко раскритиковала Гвардьолу за тактику на матч с «Лионом»

00:57
Влада Седан. Фото footballua.tv.
Влада Седан. Фото footballua.tv.
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Влада Седан, жена защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, критически высказалась в адрес главного тренера команды Хосепа Гвардьолы. Она считает, что специалист выбрал неправильную тактику на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (1:3).

«Ничего не хочется говорить, вы сами все видели, — цитирует журналистку сайт украинских каналов «Футбол 1/2/3» со ссылкой на Youtube-канал Влады Седан. — Я ни футболист, ни тренер, не критик и не аналитик. Понимаю, что мое мнение не авторитетно. Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но мягко говоря, чтобы не матюкаться, это полностью прокол Гвардиолы.

В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для «Сити» — это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову. У меня просто нет слов, потому что иметь такой состав... Посмотрите, какие люди играют в «Сити», какая лавка запасных. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира.

Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, — «Бавария». Одно дело — вылетать от «Баварии», а другое — вылетать от «Лиона». Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции».

Александр Зинченко провел в запасе весь матч против «Лиона».

Дополнительная информация:

https://footballua.tv/news/89676-eto-zashkvar-zhena-zinchenko-ozvuchila-glavnuyu-prichinu-vyleta-man-siti-iz-ligi-chempionov-video

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