Чеферин хочет оставить в еврокубках схему «финала восьми»

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил мнение, что схема плей-офф еврокубков из одноматчевых противостояний выглядит перспективной и организации стоит задуматься о введении системы на постоянной основе. В этом сезоне из-за пандемии коронавируса игры Лиги чемпионов и Лиги Европы, начиная с четвертьфиналов, прошли в формате «Финала восьми» на нейтральных полях в Португалии и Германии.

— Могу сказать, что схема с одноматчевыми противостояниями мне кажется более интересной, чем система с двумя матчами, — цитирует AP Чеферина. — Это одна из интересных вещей, которые принесла нам пандемия. Нам пришлось обратиться к этой системе. Это вынужденная мера, но в результате она выглядела очень интересно.

Сейчас сложно вписать «финал восьми» в календарь. Но мы увидели, что зрители хотят ярких матчей, и в однораундовой дуэли каждая команда может победить каждую в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это то, что нужно учесть в будущем. Думаю, в сентябре-октябре мы это всерьез обсудим.

Несмотря на уменьшение количества матчей, выгода от них может быть больше при должном подходе. Многие мои знакомые из футбола звонят и пишут мне, восхищаясь системой.