Хосе Бордалас: «У «Краснодара» было гораздо больше опасных моментов»

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас после победы над «Краснодаром» во 2-м туре Лиги Европы (2:1) отметил, что соперник создал больше опасных моментов.

— Очень доволен первым таймом, мы хорошо прессинговали, забирали мяч, забили гол и во втором тайме тоже сыграли прекрасно, — цитирует ТАСС Бордаласа. — Во втором тайме «Краснодар» сыграл чуть лучше, сделал шаг вперед, провел несколько замен, и они попытались сделать все возможное, чтобы забить гол, и, конечно, нам было тяжелее прессинговать. У них было гораздо больше опасных моментов, конечно, мы хорошо сыграли, матч был очень интересный, и он сложился в нашу пользу.

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