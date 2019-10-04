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Хосе Бордалас: «У «Краснодара» было гораздо больше опасных моментов»

01:40
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Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас после победы над «Краснодаром» во 2-м туре Лиги Европы (2:1) отметил, что соперник создал больше опасных моментов.

— Очень доволен первым таймом, мы хорошо прессинговали, забирали мяч, забили гол и во втором тайме тоже сыграли прекрасно, — цитирует ТАСС Бордаласа. — Во втором тайме «Краснодар» сыграл чуть лучше, сделал шаг вперед, провел несколько замен, и они попытались сделать все возможное, чтобы забить гол, и, конечно, нам было тяжелее прессинговать. У них было гораздо больше опасных моментов, конечно, мы хорошо сыграли, матч был очень интересный, и он сложился в нашу пользу.

Краснодар — Хетафе

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6962354

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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