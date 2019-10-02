Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Краснодара» заявил, что его команде предстоит сложная игра, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— «Краснодар» — фаворит? Да, эта команда больше играет в еврокубках, у нее больше опыта, — отметил Бордалас. — «Хетафе» долго не играл в Европе, но у нас много надежд на этот турнир, у нас команда высокого уровня. Мы будем готовиться к предстоящему матчу.

— Какие игры смотрели у «Краснодара» при подготовке к матчу?

— Мы посмотрели несколько матчей. Эта команда имеет много индивидуально интересных игроков, особенно в средней части. Эта команда всегда атакует и всегда отдается на поле, увеличивает свой уровень. Будет сложный матч.

— Вы будете продолжать играть в своей схеме, как и первом матче?

— Возможны изменения, потому что мы будем играть с другой командой, у нас есть несколько турниров. У нас был сложный календарь, и мы позволим играть тем футболистам, которые играли меньше.

— В первом матче «Краснодар» проиграл 0:5 «Базелю». Сможете одолеть эту команду?

— Да, у команды был сложный матч в Базеле, хоть и интересный. Но это был всего лишь первый матч. «Краснодар» хочет победить дома, и, как я сказал, будет сложная игра. Но мы тоже неплохо играем. В нашем чемпионате у нас не самые лучшие результаты, но Лига Европы — другой турнир, мы будем настраиваться, ведь играем против хорошего клуба.

— «Краснодар» выбил «Порту». Слышали ли об этом в Испании?

— Да, конечно, это достаточно интересное достижение. Это показывает уровень «Краснодара». В предстоящем матче мы хотим забить больше мячей, быть более агрессивными и хорошо отыграть в защите. Но если у нас будут шансы атаковать, мы это сделаем.

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