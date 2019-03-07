Хосе Амависка: "Валенсия" однозначный и безоговорочный фаворит, им не составит труда обыграть "Краснодар" по сумме двух матчей и пройти дальше"

Бывший полузащитник сборной Испании Хосе Амависка перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и "Валенсией" отметил, что испанская команда однозначный и безоговорочный фаворит. Он также добавил, что "Летучим мышам" не составит труда обыграть российский клуб по сумме двух матчей и пройти дальше.

– "Валенсия" в этой паре однозначный и безоговорочный фаворит, – приводят "Известия" слова Амависка. – Возможно, нынешний сезон складывается для "летучих мышей" не лучшим образом, но у них классный подбор футболистов, а также весьма длинная скамейка запасных. "Валенсии" не составит труда обыграть "Краснодар" по сумме двух матчей и пройти дальше.

Матч пройдет 7 марта в Валенсии, Испания. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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