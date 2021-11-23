Руй Витория: «Несмотря на потери, «Наполи» очень высококлассная команда»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о травмированных игроках «Наполи» перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

— «Спартак» был первой командой, которая победила «Наполи» в этом сезоне. Сейчас это будет другой «Наполи». Какие меры готовите против итальянцев?

— Да, мы были первой командой, которая именно обыграла «Наполи». Я восхищаюсь этой командой, восхищаюсь их игрой. Несмотря на потери, это очень высококлассная команда. Это не про отдельных игроков. Те нападающие, которые выйдут на поле, смогут повлиять на ход игры. Это большие профессионалы. Поэтому нам нужно быть сконцентрированными. Если мы сможем этого достичь, уровень игры будет одним из самых высоких.

— Отсутствие какого игрока сильно ослабит «Наполи»?

— В Неаполе мы тоже были в очень сложной ситуации. Тем не менее играли все 11 игроков. У «Наполи» игроки играют по всей Европе. Это очень сильные футболисты. Нам необходимо как сконцентрироваться на игре, так и подготовиться к очень сложному матчу.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Ранее «Наполи» подтвердил, что Инсинье пропустит матч со «Спартаком» из-за проблем с коленом.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится завтра, 24 ноября, в Москве. Начало — в 18.30 (мск).

«Наполи» после четырех туров Лиги Европы занимает 1-е место в группе C, набрав 7 очков. «Спартак» располагается на последней строчке, набрав 4 очка.