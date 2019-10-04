Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов после победы над «Дюделанжем»? (4:1) в матче 2-го тура группы Лиги Европы высказался по поводу провокации случившейся в первом тайме. В воздухе появился дрон с флагом Нагорного Карабаха, что стало причиной недовольства команды из Азербайджана, а игра была прервана почти на полчаса.

— Я вообще против подобных вещей в спорте, — цитирует пресс-служба клуба Гурбанова. — Это не первый раз, когда подобное случается. Но в прошлый раз я особо не высказывался на эту тему, так как не собирался говорить о них. Как азербайджанцы, карабахцы, мы всегда стараемся показать свою культуру, где бы мы ни находились. И всегда стараемся быть человечными. Да, поражения случаются. Но подобная провокация — это просто трусость.

Я горжусь тем, что азербайджанец, что тренирую «Карабах», что у меня есть такой коллектив. Мы не должны поддаваться таким провокациям. Игра была приостановлена на 15-20 минут. Однако мы постарались по максимуму показать свой профессионализм, выйти на поле и сохранить игровую дисциплину на поле. Да, в раздевалке ребятам были расстроены, разозлились, и было тяжело их снова настроить на матч. Однако, я в любом случае благодарен своим игрокам, что они меня услышали и проявили себя на поле настоящими победителями. И теперь мы возвращаемся с красивой победой. Возможно, в будущем такая провокация вновь повториться. Как по мне, каждый раз делать такое — это дешево.

Реакция «Карабаха» на провокацию с дроном и флагом Нагорного Карабаха