Реакция «Карабаха» на провокацию с дроном и флагом Нагорного Карабаха

«Карабах» в официальном Twitter отреагировал на ситуацию с дроном с флагом Нагорного Карабаха.

В ходе первого тайма гостевого матча 2-го тура группы A Лиги Европы с люксембургским «Дюделанжем» на арене произошла провокация. Появление дрона с флагом стало причиной недовольства команды из Азербайджана, а игра была прервана почти на полчаса.

«Карабах — это один из древнейших исторических регионов Азербайджана», — говорится в сообщении англоязычного Twitter клуба.

#Karabakh is one of the ancient historical regions of Azerbaijan!!! pic.twitter.com/PdoYXILLvi