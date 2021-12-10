Каррера высоко оценил работу тренерского штаба Руя Витории
09:58
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую победу красно-белых в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).
«Спартак» провел потрясающий матч! У них не было боязни в глазах. Игроки были смелыми и самоотверженными на протяжении всей игры. Селихов был предельно настроен на то, чтобы выиграть, но благодарить нужно не только его, но и всю команду, а также тех, кто готовил игроков к этому матчу", — сказал Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.
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