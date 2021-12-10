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Каррера высоко оценил работу тренерского штаба Руя Витории

09:58
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую победу красно-белых в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

«Спартак» провел потрясающий матч! У них не было боязни в глазах. Игроки были смелыми и самоотверженными на протяжении всей игры. Селихов был предельно настроен на то, чтобы выиграть, но благодарить нужно не только его, но и всю команду, а также тех, кто готовил игроков к этому матчу", — сказал Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»