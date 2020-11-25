Гончаренко: «Фейеноорд» хорошо знает, что делать после потери мяча"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом» дал высокую оценку всем соперникам команды.

— Все команды в нашей группе имеют свое лицо, — сказал Гончаренко. — «Вольфсберг» хорошо прессингует и скрывает свои недостатки. Понимают, что им нужно делать, когда соперник проходит первую линию их прессинга. Загребское «Динамо» — более сбалансированная команда. Мы с ними играли дома, контролировали ход матча и не дали показать свой атакующий потенциал. «Фейеноорд» хорошо понимает, что им делать после потери мяча, как выходить в атаку, как располагаться и использовать зоны, — заявил Гончаренко. (Дмитрий Гирин)