Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Наполи» (2:1) в матче группового турнира Лиги Европы отреагировал на ситуацию с наставником итальянского клуба Лучано Спаллетти.

Ранее, 24 ноября, после поражения от «Спартака» 62-летний Спаллетти отказался пожимать руку 51-летнему Витории.

— Снова у вас некое недопонимание со Спаллетти. Лучано сказал, что вы не поприветствовали его перед матчем. Как вы видите эту ситуацию?

— Он это сказал? Он говорит неправду. До игры я всегда здороваюсь с тренером соперника. Сделал это и сегодня, но Спаллетти не было на скамейке — весь тренерский штаб был, а его нет. Потом начался уже матч, и я ушел на свою скамейку. Вот и все. То же самое будет, если тренер команды третьей лиги не дождется лучшего тренера мира. Это нормально. Спаллетти такой же тренер как и я — все в равных условиях. Так что, если он так говорит, он врет, он неправ. Я подходил к скамейке «Наполи», — сказал Витория.

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.