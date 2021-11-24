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«Он врет, всегда здороваюсь с тренером соперника». Витория — о словах Спаллетти после матча с «Наполи»

Тренер «Спартака» Витория прокомментировал поведение Спаллетти после матча с «Наполи»
21:40
Руй Витория и Лучано Спаллетти. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория и Лучано Спаллетти. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Наполи» (2:1) в матче группового турнира Лиги Европы отреагировал на ситуацию с наставником итальянского клуба Лучано Спаллетти.

Ранее, 24 ноября, после поражения от «Спартака» 62-летний Спаллетти отказался пожимать руку 51-летнему Витории.

— Снова у вас некое недопонимание со Спаллетти. Лучано сказал, что вы не поприветствовали его перед матчем. Как вы видите эту ситуацию?

— Он это сказал? Он говорит неправду. До игры я всегда здороваюсь с тренером соперника. Сделал это и сегодня, но Спаллетти не было на скамейке — весь тренерский штаб был, а его нет. Потом начался уже матч, и я ушел на свою скамейку. Вот и все. То же самое будет, если тренер команды третьей лиги не дождется лучшего тренера мира. Это нормально. Спаллетти такой же тренер как и я — все в равных условиях. Так что, если он так говорит, он врет, он неправ. Я подходил к скамейке «Наполи», — сказал Витория.

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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