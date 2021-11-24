Джикия рассказал о встрече с Тедеско после матча с «Наполи»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

— Молодцы. Круто, что обыграли второй раз «Наполи». Почему «Спартак» такой разный в чемпионате России и в Лиге Европы?

— Надо разбираться в этом. Хотелось бы в сезоне также удачно выступать.

— Ты понимаешь причины этого?

— Потом будем разбираться. Завтра, наверное.

— Умяров ходил к Тедеско после матча?

— Да, я тоже. О чем говорили? Я же не буду все рассказывать. Поздоровались. Он в форме. Мне он ничего не желал, скоро увидимся.

— Что это значит?

— Не хочу говорить, мое право.