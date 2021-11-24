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Джикия рассказал о встрече с Тедеско после матча с «Наполи»

21:42
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

— Молодцы. Круто, что обыграли второй раз «Наполи». Почему «Спартак» такой разный в чемпионате России и в Лиге Европы?

— Надо разбираться в этом. Хотелось бы в сезоне также удачно выступать.

— Ты понимаешь причины этого?

— Потом будем разбираться. Завтра, наверное.

— Умяров ходил к Тедеско после матча?

— Да, я тоже. О чем говорили? Я же не буду все рассказывать. Поздоровались. Он в форме. Мне он ничего не желал, скоро увидимся.

— Что это значит?

— Не хочу говорить, мое право.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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