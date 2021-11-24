Джикия рассказал о встрече с Тедеско после матча с «Наполи»
21:42
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
— Молодцы. Круто, что обыграли второй раз «Наполи». Почему «Спартак» такой разный в чемпионате России и в Лиге Европы?
— Надо разбираться в этом. Хотелось бы в сезоне также удачно выступать.
— Ты понимаешь причины этого?
— Потом будем разбираться. Завтра, наверное.
— Умяров ходил к Тедеско после матча?
— Да, я тоже. О чем говорили? Я же не буду все рассказывать. Поздоровались. Он в форме. Мне он ничего не желал, скоро увидимся.
— Что это значит?
— Не хочу говорить, мое право.
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