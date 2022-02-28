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Сегодня, 11:30

Тедеско: «Хотелось, чтобы матчи со «Спартаком» прошли при других обстоятельствах»

Тедеско отреагировал на ситуацию с матчем «Спартак» — «Лейпциг»
Карен Саркисян
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с матчем 1/8 финала Лиги Европы со «Спартаком».

«Когда возникает вопрос о санкциях, на мой взгляд, он всегда затрагивает не тех людей, — приводит слова Тедеско РИА «Новости» со ссылкой на Kicker. — В первую очередь это касается спортсменов и болельщиков. Хотелось, чтобы матчи со «Спартаком» прошли при других обстоятельствах. Около 60 человек написали после жеребьевки, что будут рады снова меня увидеть. Текущая ситуация ужасна».

Встречи «Лейпцига» со «Спартаком» пройдут 10 и 17 марта. Московский клуб проведет домашнюю игру на нейтральном поле из-за санкций УЕФА.

Напомним, что Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220228/tedesko-1775508732.html

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