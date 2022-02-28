УЕФА запретил «Спартаку» играть в Лиге Европы

«Спартаку» временно запрещено участвовать в Лиге Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» должен был встретиться с «Лейпцигом». Первый матч должен был состояться 10 марта в Германии, ответная встреча — 17 марта на нейтральном поле.

«Спартак» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы как победитель группы C, где его соперниками были итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия». Москвичи и неаполитанцы набрали по 10 очков, но красно-белые расположились выше за счет результатов очных встреч (победы дома и на выезде со счетом 3:2 и 2:1 соответственно).