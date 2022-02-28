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Сегодня, 20:48

УЕФА запретил «Спартаку» играть в Лиге Европы

Капитан «Спартака» Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартаку» временно запрещено участвовать в Лиге Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» должен был встретиться с «Лейпцигом». Первый матч должен был состояться 10 марта в Германии, ответная встреча — 17 марта на нейтральном поле.

«Спартак» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы как победитель группы C, где его соперниками были итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия». Москвичи и неаполитанцы набрали по 10 очков, но красно-белые расположились выше за счет результатов очных встреч (победы дома и на выезде со счетом 3:2 и 2:1 соответственно).

Источник: https://tass.ru/sport/13904515

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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