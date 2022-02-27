Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что красно-белые могут провести матч 1/8 финала ЛЕ в Баку с «Лейпцигом».

«Баку для «Спартака» — хороший вариант. Не надо далеко лететь. Также там очень много достойных людей, которые любят московский клуб. Думаю, азербайджанцы будут на стороне красно-белых. Видно, «Спартак» уже договорился с Федерацией футбола Азербайджана, чтобы провести там матч. Будем ждать заключительного решения. С «Лейпцигом» будет разговаривать представитель УЕФА. «Лейпциг» может и не принять этот вариант. УЕФА в принципе вынуждена будет согласиться на предложение «Спартака», так как наши самолеты не пускают в Европу. Я предлагал провести матч в Грузии, в городе Батуми, так как я являюсь почетным гражданином там. В Батуми чудесный и новейший стадион! Я предлагал помочь организовать матч, договориться», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Первый матч 1/8 финала запланирован на 10 марта. Ответный поединок, который «Спартак» должен был провести на своем поле, состоится 17 марта.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях.