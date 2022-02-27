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«Азербайджанцы будут на стороне «Спартака». Кавазашвили — о возможном матче против «Лейпцига» в Баку

Кавазашвили высказался о возможном матче «Спартака» против «Лейпцига» в Баку
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что красно-белые могут провести матч 1/8 финала ЛЕ в Баку с «Лейпцигом».

«Баку для «Спартака» — хороший вариант. Не надо далеко лететь. Также там очень много достойных людей, которые любят московский клуб. Думаю, азербайджанцы будут на стороне красно-белых. Видно, «Спартак» уже договорился с Федерацией футбола Азербайджана, чтобы провести там матч. Будем ждать заключительного решения. С «Лейпцигом» будет разговаривать представитель УЕФА. «Лейпциг» может и не принять этот вариант. УЕФА в принципе вынуждена будет согласиться на предложение «Спартака», так как наши самолеты не пускают в Европу. Я предлагал провести матч в Грузии, в городе Батуми, так как я являюсь почетным гражданином там. В Батуми чудесный и новейший стадион! Я предлагал помочь организовать матч, договориться», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Первый матч 1/8 финала запланирован на 10 марта. Ответный поединок, который «Спартак» должен был провести на своем поле, состоится 17 марта.
Ранее, 25 февраля, стало известно, что матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 0
Ливерпуль 0
2-й тайм

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
ФК Спартак (Москва)
2
2
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Баку слишком далеко, чтоб играть ответный матч». Мостовой — о возможном месте проведения «Спартак» — «Лейпциг»
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