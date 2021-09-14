Витория рассказал, что игрокам «Спартака» нужно делать для победы в матче с «Легией»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

«Знаю о матче десятилетней давности. Но нам не важно, что было тогда. Завтра мы должны быть очень сконцентрированными и умными, чтобы понимать, что происходит на поле. Надо обращать внимание на детали, которые помогут нам добиться победы. Какая команда будет больше уделять внимания деталям, та и победит», — сказал Витория.

В 2011 году в матче Лиги Европы «Спартак» проиграл «Легии» со счетом 2:3.

Матч 1-го тура ЛЕ «Спартак» — «Легия» состоится завтра, 15 сентября, на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 17.30 (мск).