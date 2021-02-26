Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после ничьей с «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:0) отметил, что команда сыграла хорошо. Также он считает, что главное — выход в следующий раунд плей-офф.

«У соперника был пенальти на первых минутах, но в остальном это была хорошая игра. У нас были шансы, и мы могли лучше работать с мячом. Всегда хочется побеждать. У нас был один или два момента, которые могли бы использовать, но главное — выход в 1/8 финала», — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.